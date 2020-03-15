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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:41

  omb написав:root ну и поиграть можно :)

Я ещё сэкономил на ежегодном платеже за Google drive для фоточек :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:00

curiousobro
а я почту в домене org зарегал и юзаю гдрайв бесплатно :)
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ukrprom2014
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Повідомлень: 906
З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 1809181018111812
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