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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:41

  omb написав:root ну и поиграть можно :)

Я ещё сэкономил на ежегодном платеже за Google drive для фоточек :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:00

curiousobro
а я почту в домене org зарегал и юзаю гдрайв бесплатно :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:41

  ukrprom2014 написав:curiousobro
а я почту в домене org зарегал и юзаю гдрайв бесплатно :)

В каких объемах?
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:58

Скажите, для возврата через кассу тела депо и %% в долларе - нужен валютный пластик?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:07

  la9 написав:Скажите, для возврата через кассу тела депо и %% в долларе - нужен валютный пластик?

нет. паспорт и вы лично (либо доверенное с доверенностью). Если сумма более 1т., то лучше заказать (хотя в приложении выбрали отделение, то сумма должна быть).
Востаннє редагувалось Son of Sun в Пон 16 бер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:08

  Son of Sun написав:
  la9 написав:Скажите, для возврата через кассу тела депо и %% в долларе - нужен валютный пластик?

нет, паспорт и вы лично (либо доверенное с доверенностью). Если сумма более 1т., то лучше заказать.

заказ через КЦ Мони?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:11

  la9 написав:
  Son of Sun написав:
  la9 написав:Скажите, для возврата через кассу тела депо и %% в долларе - нужен валютный пластик?

нет, паспорт и вы лично (либо доверенное с доверенностью). Если сумма более 1т., то лучше заказать.

заказ через КЦ Мони?

Если выбрали конкретное отделение, то они должны держать данную сумму
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:12

Re: Monobank

la9 написав:заказ через КЦ Мони?

В додатку обираєте відділення банку.
Але не виключено, що можуть бути сюрпризи. Альфа з сьогоднішнього дня не приймає замовлень на підкріплення відділень валютою. Як з цим в ТАС, А-банку, Універсалі буде завтра не відомо.
stryzhko
 
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