Я ещё сэкономил на ежегодном платеже за Google drive для фоточек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:41
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:00
curiousobro
а я почту в домене org зарегал и юзаю гдрайв бесплатно
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:41
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:58
Скажите, для возврата через кассу тела депо и %% в долларе - нужен валютный пластик?
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:07
нет. паспорт и вы лично (либо доверенное с доверенностью). Если сумма более 1т., то лучше заказать (хотя в приложении выбрали отделение, то сумма должна быть).
Востаннє редагувалось Son of Sun в Пон 16 бер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:08
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:11
Если выбрали конкретное отделение, то они должны держать данную сумму
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:12
Re: Monobank
В додатку обираєте відділення банку.
Але не виключено, що можуть бути сюрпризи. Альфа з сьогоднішнього дня не приймає замовлень на підкріплення відділень валютою. Як з цим в ТАС, А-банку, Універсалі буде завтра не відомо.
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