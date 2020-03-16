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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55
Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.
Переказ з 4%.
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