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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55

Re: Monobank

Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.
Переказ з 4%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:26

  Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.

В зависимости от вида наложки (может быть и без комиссии)
Видом наложки рулит нп
поведение аналогично приватовскому, если не стоит защита.
Защита настраивается в свойствах карты, самый нижний пункт.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:01

Re: Monobank

  Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал?
Зависит от того, в пользу кого делается платёж: на физлицо (перевод) или ФОП/юрлицу (оплата).
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MASolomko
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