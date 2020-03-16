Переказ з 4%.Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55
Re: Monobank
Переказ з 4%.
Додано: Вів 17 бер, 2020 02:26
В зависимости от вида наложки (может быть и без комиссии)
Видом наложки рулит нп
поведение аналогично приватовскому, если не стоит защита.
Защита настраивается в свойствах карты, самый нижний пункт.
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:01
Re: Monobank
Зависит от того, в пользу кого делается платёж: на физлицо (перевод) или ФОП/юрлицу (оплата).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
|