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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55

Re: Monobank

Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.
Переказ з 4%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:26

  Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.

В зависимости от вида наложки (может быть и без комиссии)
Видом наложки рулит нп
поведение аналогично приватовскому, если не стоит защита.
Защита настраивается в свойствах карты, самый нижний пункт.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:01

Re: Monobank

  Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал?
Зависит от того, в пользу кого делается платёж: на физлицо (перевод) или ФОП/юрлицу (оплата).
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:44

Re: Monobank

  Diego написав:отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал?

Нет! Не попадите на этот крючек.
Считается как обнал и перевод.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:14

curiousobro +1, запрет на такую операцию с кредитных поставил и спишь спокойно
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:48

Re: Monobank

  omb написав:и спишь спокойно

до конца карантина 3 апреля.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:55

ukrprom2014 до зимы, а потом в спячку
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:00

  MASolomko написав:
  Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал?
Зависит от того, в пользу кого делается платёж: на физлицо (перевод) или ФОП/юрлицу (оплата).


Если на сайте новой почты по ТТН показывает Контроль оплаты, то без комиссии, идет как покупка. В других случаях - как п2п.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:и спишь спокойно

до конца карантина 3 апреля.

Дата конца карантина за последние четыре дня менялась минимум три раза.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:26

Re: Monobank

  rudnitep написав:Если на сайте новой почты по ТТН показывает Контроль оплаты...
В мобильном приложении так не проверишь. На практике проверял ранее, только через сайт получается можно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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