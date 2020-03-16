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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55
Diego написав:подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.
Переказ з 4%.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 02:26
Diego написав:
подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал? или так же как в привате - перевод средств с снятием 4% комисс.
В зависимости от вида наложки (может быть и без комиссии)
Видом наложки рулит нп
поведение аналогично приватовскому, если не стоит защита.
Защита настраивается в свойствах карты, самый нижний пункт.
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curiousobro
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Додано: Вів 17 бер, 2020 07:01
Diego написав:
подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал?
Зависит от того, в пользу кого делается платёж: на физлицо (перевод) или ФОП/юрлицу (оплата).
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:44
Diego написав:
отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал?
Нет! Не попадите на этот крючек.
Считается как обнал и перевод.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:14
curiousobro +1, запрет на такую операцию с кредитных поставил и спишь спокойно
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omb
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:48
omb написав:
и спишь спокойно
до конца карантина 3 апреля.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:55
ukrprom2014 до зимы, а потом в спячку
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:00
MASolomko написав: Diego написав:
подскажите отплата наложки новой почты с кредитных средств считается как оплата через терминал?
Зависит от того, в пользу кого делается платёж: на физлицо (перевод) или ФОП/юрлицу (оплата).
Если на сайте новой почты по ТТН показывает Контроль оплаты, то без комиссии, идет как покупка. В других случаях - как п2п.
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rudnitep
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
ukrprom2014 написав: omb написав:
и спишь спокойно
до конца карантина 3 апреля.
Дата конца карантина за последние четыре дня менялась минимум три раза.
Mind the gap.
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- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:26
rudnitep написав:
Если на сайте новой почты по ТТН показывает Контроль оплаты...
В мобильном приложении так не проверишь. На практике проверял ранее, только через сайт получается можно.
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- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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