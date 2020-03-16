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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
15
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:43

Re: Monobank

котобанда покупает по 26,91 баксы
приват покупает по 27,6
не успевает котобанда быть лучше на 1 копейку )
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:51

mephala
Ждем 35, потом чуть спад, потом до 50 через месяц
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 992
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:15

Асатанавітєсь! Ще ж фонд планку навіть не подвоїв...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2313
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Подякував: 124 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37

kreuz не успел :(
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 732
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:38

коти - Кріатівщікі


monobank підключили всім клієнтам додаткову категорію кешбек «Карантин».

Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі.

Здійснюючи покупки на PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore і Google Play до кінця березня 2020 року, ви отримуєте 20% кешбеку від monobank.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7962
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:45

Re: Monobank

Моно вже відв'язав свої курси від привата?)) Приват купляє по 27.6, а Моно так і світить 26.91.
stryzhko
 
Повідомлень: 914
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:11

  greenozon написав:коти - Кріатівщікі


monobank підключили всім клієнтам додаткову категорію кешбек «Карантин».

Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі.

Здійснюючи покупки на PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore і Google Play до кінця березня 2020 року, ви отримуєте 20% кешбеку від monobank.

А зачем вы дублируете старые новости, которые уже даже и многократно обсуждены были тут несколько дней назад :?:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04

  stryzhko написав:Моно вже відв'язав свої курси від привата?)) Приват купляє по 27.6, а Моно так і світить 26.91.


уже поправились. медленный у них парсер =)
mephala
 
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