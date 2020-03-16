котобанда покупает по 26,91 баксы
приват покупает по 27,6
не успевает котобанда быть лучше на 1 копейку )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:43
Re: Monobank
котобанда покупает по 26,91 баксы
приват покупает по 27,6
не успевает котобанда быть лучше на 1 копейку )
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:51
mephala
Ждем 35, потом чуть спад, потом до 50 через месяц
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:15
Асатанавітєсь! Ще ж фонд планку навіть не подвоїв...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37
kreuz не успел
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:38
коти - Кріатівщікі
monobank підключили всім клієнтам додаткову категорію кешбек «Карантин».
Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі.
Здійснюючи покупки на PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore і Google Play до кінця березня 2020 року, ви отримуєте 20% кешбеку від monobank.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:45
Re: Monobank
Моно вже відв'язав свої курси від привата?)) Приват купляє по 27.6, а Моно так і світить 26.91.
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:11
А зачем вы дублируете старые новости, которые уже даже и многократно обсуждены были тут несколько дней назад
Мои рефералки:
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04
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