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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
15
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:13

Re: Monobank

Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1011
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:15

  ukrprom2014 написав:Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.


Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
jay2004
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:21

Re: Monobank

  jay2004 написав:Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.

Спасибо, и это все?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:24

  ukrprom2014 написав:
  jay2004 написав:Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.

Спасибо, и это все?


Ну и... кеды, естественно.
jay2004
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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  #<1 ... 1812181318141815
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