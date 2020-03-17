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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:13
Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:15
ukrprom2014 написав:
Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.
Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
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jay2004
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:21
jay2004 написав:
Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
Спасибо, и это все?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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- Повідомлень: 1011
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- Подякував: 24 раз.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:24
ukrprom2014 написав: jay2004 написав:
Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
Спасибо, и это все?
Ну и... кеды, естественно.
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jay2004
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- Повідомлень: 2157
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 230 раз.
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