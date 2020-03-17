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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:13
Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:15
ukrprom2014 написав:
Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.
Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
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jay2004
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:21
jay2004 написав:
Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
Спасибо, и это все?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:24
ukrprom2014 написав: jay2004 написав:
Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
Спасибо, и это все?
Ну и... кеды, естественно.
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jay2004
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:26
AmberIT ну как говорится, время идет, а ничего не меняется, тока кипишь - у банков сразу проблемы
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:35
omb написав:AmberIT
ну как говорится, время идет, а ничего не меняется, тока кипишь - у банков сразу проблемы
Якщо ситуація буде розвиватися лавинообразно, то дуже скоро і гривня стане дефіцитом
.
Перші признаки вже пішли - підняття депоставок Форвардом
.
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jay2004
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:47
Не смотря на закрытие киевского метро - дашборд показывает чуть ли не ежесекундные оплаты.
Видать - забыли отключить бот-имитатор бурной деятельности )
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mustbe
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:16
mustbe написав:
абыли отключить бот-имитатор бурной деятельности
у ботов карантина нет:)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:17
AmberIT Аналогично - закончился долларовый, записался на получение, но денег не оказалось. Пока как вариант предложили - свифт.. Подал реквизиты - в процессе рассмотрения..
Только я не в Тасс подавался, а непосредственно в Универсал..
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ky2020
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28
jay2004 написав: ukrprom2014 написав:
Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.
Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
Лише через ТСО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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