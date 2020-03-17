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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
21
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:13

Re: Monobank

Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:15

  ukrprom2014 написав:Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.


Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:21

Re: Monobank

  jay2004 написав:Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.

Спасибо, и это все?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:24

  ukrprom2014 написав:
  jay2004 написав:Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.

Спасибо, и это все?


Ну и... кеды, естественно.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:26

AmberIT ну как говорится, время идет, а ничего не меняется, тока кипишь - у банков сразу проблемы
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:35

  omb написав:AmberIT ну как говорится, время идет, а ничего не меняется, тока кипишь - у банков сразу проблемы


Якщо ситуація буде розвиватися лавинообразно, то дуже скоро і гривня стане дефіцитом :cry: .

Перші признаки вже пішли - підняття депоставок Форвардом :!: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:47

Не смотря на закрытие киевского метро - дашборд показывает чуть ли не ежесекундные оплаты.
Видать - забыли отключить бот-имитатор бурной деятельности )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:16

Re: Monobank

  mustbe написав:абыли отключить бот-имитатор бурной деятельности

у ботов карантина нет:)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:17

За депозиты..

AmberIT Аналогично - закончился долларовый, записался на получение, но денег не оказалось. Пока как вариант предложили - свифт.. Подал реквизиты - в процессе рассмотрения..
Только я не в Тасс подавался, а непосредственно в Универсал..
ky2020
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28

  jay2004 написав:
  ukrprom2014 написав:Подскажите, какие пути с карт Привата на Моно без комиссий или с кешбеком сейчас остались.


Пополнение депо МОНОбанка из карт Приватбанка - возврат кешбеком 0,6%.

Лише через ТСО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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