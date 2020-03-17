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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
21
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:36

  ramzes4 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ответ поддержки
Річ у тому, що в метро частіше за все проходять списання оффлайном. Бо там відсутній інтернет. Тобто фактично ви оплачуєте поїздку в один час, а списання відбувається в інший

Брешут! В Моне ж все по дате авторизации :)

Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:46

  klug написав:Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?

В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь. Просто поддержке надо ж было что-то сказать. Ну они и сказали. :mrgreen: Я их понимаю конечно, но это не меняет положения вещей с фейковым счетчиком.

Вот в лондонском метро транзакции отложенные. Но тоже не офлайн, просто итог считается не сразу.
Mind the gap.
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57

Даже если отключить девайсу интернет - все счётчики в дашборде продолжают тикать.
Прямиком из космоса берут данные, силой мысли, никак не иначе )
Врунишки
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:17

mustbe может они специально скороть роста установили такую, что позволяет вдень накручивать за вчера например
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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