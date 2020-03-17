Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:36
Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:46
В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь. Просто поддержке надо ж было что-то сказать. Ну они и сказали. Я их понимаю конечно, но это не меняет положения вещей с фейковым счетчиком.
Вот в лондонском метро транзакции отложенные. Но тоже не офлайн, просто итог считается не сразу.
Mind the gap.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57
Даже если отключить девайсу интернет - все счётчики в дашборде продолжают тикать.
Прямиком из космоса берут данные, силой мысли, никак не иначе )
Врунишки
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:17
mustbe может они специально скороть роста установили такую, что позволяет вдень накручивать за вчера например
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