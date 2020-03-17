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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
21
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:36

  ramzes4 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ответ поддержки
Річ у тому, що в метро частіше за все проходять списання оффлайном. Бо там відсутній інтернет. Тобто фактично ви оплачуєте поїздку в один час, а списання відбувається в інший

Брешут! В Моне ж все по дате авторизации :)

Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:46

  klug написав:Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?

В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь. Просто поддержке надо ж было что-то сказать. Ну они и сказали. :mrgreen: Я их понимаю конечно, но это не меняет положения вещей с фейковым счетчиком.

Вот в лондонском метро транзакции отложенные. Но тоже не офлайн, просто итог считается не сразу.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57

Даже если отключить девайсу интернет - все счётчики в дашборде продолжают тикать.
Прямиком из космоса берут данные, силой мысли, никак не иначе )
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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:17

mustbe может они специально скороть роста установили такую, что позволяет вдень накручивать за вчера например
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?

В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь. Просто поддержке надо ж было что-то сказать. Ну они и сказали. :mrgreen: Я их понимаю конечно, но это не меняет положения вещей с фейковым счетчиком.

Вот в лондонском метро транзакции отложенные. Но тоже не офлайн, просто итог считается не сразу.

Якби ти однією звивиною поворушив перед відповіддю, то зрозумів би, що онлайн авторизувати такий потік немає жодної технічної можливості, бо така авторизація займає до хвилини часу і на таких сумах не має жодного сенсу. EMV авторизує таку оплату у межах свого оффлайн ліміту і ти проходиш через турнікет, а самі трансакції збираються в батчі і процесяться асинхронно. Саме природою оффлайн-транзакцій пов’язано існування чорного списку карток з яких не вдалося списати за проїзд при обробці і які далі не приймаються до оплати, доки не вдасться списати успішно списати коши - при онлайн-авторизації потреби у такому механізмі немає, тому підтримка видала не повну маячню, як ти це намагаєшся подати. Інша справа, що у Києві більше кількох годин я затримки на обробку не бачив, але не можу стверджувати, що це залізне правило. При оплаті у інших містах лаг дійсно може бути до кількох днів.

Щодо дашборда, то я б навпаки здивувався, якщо б коти показували справжні дані у реальному часі. З самого початку було очевидно, що уся його "інтерактивність" штучна. Як часто вони синхронізуються його з реальними даними і чи синхронізують взагалі - питання теж відкрите.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:14

Еще и кешбэк на Глуско зажимают. Вчера заправился, а кебэка нету. Разбираются два дня. :|
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?

В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь.

Не угадали, оффлайн. Опуская технические детали, уже описанные до меня, это сделано с простой целью: максимально возможной минимизации времени задержки на таком турникете.

  klug написав:При оплаті у інших містах лаг дійсно може бути до кількох днів.

Не зовсім про метро, але: наприклад, саме через офлайн-транзакції в тролейбусах Краматорська, від моменту фактичної оплати карткою до того, як операція з'явиться у виписці моно, може пройти близько 6-ти годин.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:46

Re: Monobank

  klug написав:Щодо дашборда, то я б навпаки здивувався, якщо б коти показували справжні дані у реальному часі. З самого початку було очевидно, що уся його "інтерактивність" штучна. Як часто вони синхронізуються його з реальними даними і чи синхронізують взагалі - питання теж відкрите.


все просто - діломо котячі числа на 10 і маємо факт :)
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