Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:36
Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:46
В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь. Просто поддержке надо ж было что-то сказать. Ну они и сказали. Я их понимаю конечно, но это не меняет положения вещей с фейковым счетчиком.
Вот в лондонском метро транзакции отложенные. Но тоже не офлайн, просто итог считается не сразу.
Mind the gap.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57
Даже если отключить девайсу интернет - все счётчики в дашборде продолжают тикать.
Прямиком из космоса берут данные, силой мысли, никак не иначе )
Врунишки
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:17
mustbe может они специально скороть роста установили такую, что позволяет вдень накручивать за вчера например
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:48
Якби ти однією звивиною поворушив перед відповіддю, то зрозумів би, що онлайн авторизувати такий потік немає жодної технічної можливості, бо така авторизація займає до хвилини часу і на таких сумах не має жодного сенсу. EMV авторизує таку оплату у межах свого оффлайн ліміту і ти проходиш через турнікет, а самі трансакції збираються в батчі і процесяться асинхронно. Саме природою оффлайн-транзакцій пов’язано існування чорного списку карток з яких не вдалося списати за проїзд при обробці і які далі не приймаються до оплати, доки не вдасться списати успішно списати коши - при онлайн-авторизації потреби у такому механізмі немає, тому підтримка видала не повну маячню, як ти це намагаєшся подати. Інша справа, що у Києві більше кількох годин я затримки на обробку не бачив, але не можу стверджувати, що це залізне правило. При оплаті у інших містах лаг дійсно може бути до кількох днів.
Щодо дашборда, то я б навпаки здивувався, якщо б коти показували справжні дані у реальному часі. З самого початку було очевидно, що уся його "інтерактивність" штучна. Як часто вони синхронізуються його з реальними даними і чи синхронізують взагалі - питання теж відкрите.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:14
Еще и кешбэк на Глуско зажимают. Вчера заправился, а кебэка нету. Разбираются два дня.
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:21
Не угадали, оффлайн. Опуская технические детали, уже описанные до меня, это сделано с простой целью: максимально возможной минимизации времени задержки на таком турникете.
Не зовсім про метро, але: наприклад, саме через офлайн-транзакції в тролейбусах Краматорська, від моменту фактичної оплати карткою до того, як операція з'явиться у виписці моно, може пройти близько 6-ти годин.
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:46
Re: Monobank
все просто - діломо котячі числа на 10 і маємо факт
+50грн !
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