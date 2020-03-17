Додано: Сер 18 бер, 2020 19:48

vitaliy_berdinskikh написав: klug написав: Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції? Ви розумієте, як працюють оффлайн-трансакції?

В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь. Просто поддержке надо ж было что-то сказать. Ну они и сказали. Я их понимаю конечно, но это не меняет положения вещей с фейковым счетчиком.



Вот в лондонском метро транзакции отложенные. Но тоже не офлайн, просто итог считается не сразу. В метро не офлайн транзакции, если ты ездил хоть раз в метро и платил картой - ты это знаешь. Просто поддержке надо ж было что-то сказать. Ну они и сказали.Я их понимаю конечно, но это не меняет положения вещей с фейковым счетчиком.Вот в лондонском метро транзакции отложенные. Но тоже не офлайн, просто итог считается не сразу.

Якби ти однією звивиною поворушив перед відповіддю, то зрозумів би, що онлайн авторизувати такий потік немає жодної технічної можливості, бо така авторизація займає до хвилини часу і на таких сумах не має жодного сенсу. EMV авторизує таку оплату у межах свого оффлайн ліміту і ти проходиш через турнікет, а самі трансакції збираються в батчі і процесяться асинхронно. Саме природою оффлайн-транзакцій пов’язано існування чорного списку карток з яких не вдалося списати за проїзд при обробці і які далі не приймаються до оплати, доки не вдасться списати успішно списати коши - при онлайн-авторизації потреби у такому механізмі немає, тому підтримка видала не повну маячню, як ти це намагаєшся подати. Інша справа, що у Києві більше кількох годин я затримки на обробку не бачив, але не можу стверджувати, що це залізне правило. При оплаті у інших містах лаг дійсно може бути до кількох днів.Щодо дашборда, то я б навпаки здивувався, якщо б коти показували справжні дані у реальному часі. З самого початку було очевидно, що уся його "інтерактивність" штучна. Як часто вони синхронізуються його з реальними даними і чи синхронізують взагалі - питання теж відкрите.