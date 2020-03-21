|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 02:41
v57 написав:
вижу свифт только на прием
где вы находите на отправку?
Тарифы по валютной карте: https://www.monobank.com.ua/rates
За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк: Безкоштовно
-
wildlynx
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 14.04.16
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему