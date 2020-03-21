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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1819182018211822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
21
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
17
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 02:41

  v57 написав:вижу свифт только на прием
где вы находите на отправку?


Тарифы по валютной карте: https://www.monobank.com.ua/rates

За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк: Безкоштовно
wildlynx
 
Повідомлень: 60
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 09:42

  wildlynx написав:
  v57 написав:вижу свифт только на прием
где вы находите на отправку?


Тарифы по валютной карте: https://www.monobank.com.ua/rates

За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк: Безкоштовно

  sauvignon написав:SWIFT-платёж, от которого поддержка всячески "морозится", заявляя, что он "технический". Что не мешает ему быть публично доступным в тарифах по валютной карте.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
Повідомлень: 274
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:01

Коллеги, а п2п долларовый внутри Моно работает?
la9
 
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Подякував: 321 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08

  la9 написав:Коллеги, а п2п долларовый внутри Моно работает?

Нет, увы.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
Повідомлень: 274
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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  #<1 ... 1819182018211822
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