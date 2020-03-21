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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 02:41
v57 написав:
вижу свифт только на прием
где вы находите на отправку?
Тарифы по валютной карте: https://www.monobank.com.ua/rates
За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк: Безкоштовно
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wildlynx
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Додано: Нед 22 бер, 2020 09:42
wildlynx написав: v57 написав:
вижу свифт только на прием
где вы находите на отправку?
Тарифы по валютной карте: https://www.monobank.com.ua/rates
За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк: Безкоштовно
sauvignon написав:
SWIFT-платёж, от которого поддержка всячески "морозится", заявляя, что он "технический". Что не мешает ему быть публично доступным в тарифах по валютной карте.
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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Додано: Нед 22 бер, 2020 15:01
Коллеги, а п2п долларовый внутри Моно работает?
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la9
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Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08
la9 написав:
Коллеги, а п2п долларовый внутри Моно работает?
Нет, увы.
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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- Повідомлень: 274
- З нами з: 19.08.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
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- Профіль
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на тему
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