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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 02:41
v57 написав:
вижу свифт только на прием
где вы находите на отправку?
Тарифы по валютной карте: https://www.monobank.com.ua/rates
За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк: Безкоштовно
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wildlynx
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Додано: Нед 22 бер, 2020 09:42
wildlynx написав: v57 написав:
вижу свифт только на прием
где вы находите на отправку?
Тарифы по валютной карте: https://www.monobank.com.ua/rates
За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк: Безкоштовно
sauvignon написав:
SWIFT-платёж, от которого поддержка всячески "морозится", заявляя, что он "технический". Что не мешает ему быть публично доступным в тарифах по валютной карте.
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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Додано: Нед 22 бер, 2020 15:01
Коллеги, а п2п долларовый внутри Моно работает?
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la9
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Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08
la9 написав:
Коллеги, а п2п долларовый внутри Моно работает?
Нет, увы.
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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Додано: Нед 22 бер, 2020 22:15
Наложка по Новой почте с карты монобанка за свои без комиссии будет?
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ignorabimus
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Додано: Нед 22 бер, 2020 22:17
ignorabimus написав:
Наложка по Новой почте с карты монобанка за свои без комиссии будет?
Без комиссии.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 09:05
После п2п платежа на карту с моно через сколько времени можно безопасно пользоваться деньгами, чтобы не было теховера?
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ignorabimus
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Додано: Пон 23 бер, 2020 09:07
ignorabimus написав:
После п2п платежа на карту с моно через сколько времени можно безопасно пользоваться деньгами, чтобы не было теховера?
Сразу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 23 бер, 2020 09:07
ignorabimus написав: чтобы не было теховера?
Його тут нема.
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stryzhko
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Додано: Пон 23 бер, 2020 09:10
stryzhko
правильно, теховер только в недобанках
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omb
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