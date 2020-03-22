RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1820182118221823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
21
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
17
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:14

  omb написав:stryzhko правильно, теховер только в недобанках :)

Не болтайте ерундой! Теховер возможен во всех банках. В т.ч. и тут. Просто его возникновение тут требует, скажем так - определенных условий, а не просто р2р
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:23

Правильно ли я понял, что если я на карту другого банка сбросил с моно, то в принципе, если сразу же расплачусь картой этого банка в гривнах (чтобы не было нюансов с конвертацией), теховера не будет ни при каикх раскладах?
ignorabimus
 
Повідомлень: 705
З нами з: 11.09.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1820182118221823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18222)
23.03.2020 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.