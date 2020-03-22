Не болтайте ерундой! Теховер возможен во всех банках. В т.ч. и тут. Просто его возникновение тут требует, скажем так - определенных условий, а не просто р2р
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 09:14
Не болтайте ерундой! Теховер возможен во всех банках. В т.ч. и тут. Просто его возникновение тут требует, скажем так - определенных условий, а не просто р2р
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Додано: Пон 23 бер, 2020 09:23
Правильно ли я понял, что если я на карту другого банка сбросил с моно, то в принципе, если сразу же расплачусь картой этого банка в гривнах (чтобы не было нюансов с конвертацией), теховера не будет ни при каикх раскладах?
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