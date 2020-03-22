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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1822182318241825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
21
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
17
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:23

Re: Monobank

  stas_rst написав:Як правильно поступати у такому випадку???
Если Болт заказывали не Вы - блокируйте в приложении карту и пишите в поддержку Мони - дальше по обстоятельствам - но карту скорее всего придется перевыпустить
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:24

Re: Monobank

stas_rst, услугами этой компании не пользовались?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Bolt

Пока будет обсуждение по данному инциденту, включите динамический CVV/CVC. Возможно, временно заблокируйте карту.

Если обратиться в поддержку, то заставить сделать перевыпуск.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:27

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:Як правильно поступати у такому випадку???
Если Болт заказывали не Вы - блокируйте в приложении карту и пишите в поддержку Мони - дальше по обстоятельствам - но карту скорее всего придется перевыпустить

Звісно, не я :) для чого б тоді писав:)
Уже заблокував! Дякую !!! Піду забирати нову, благо - поруч Універсал.
Сподіваюсь, - безкоштовно :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:30

  MASolomko написав:stas_rst, услугами этой компании не пользовались?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Bolt

Пока будет обсуждение по данному инциденту, включите динамический CVV/CVC. Возможно, временно заблокируйте карту.

Если обратиться в поддержку, то заставить сделать перевыпуск.

уже іду забирати, блоканув одразу ж у додатку :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:11

Re: Monobank

Flamingo і MASolomko - ДЯКУЮ за консультації.
Карку змінив, дали Візу (МК нема поки що).
Віза красивіша :) чимось на айрон схожа :)
Дурному радість :)
stas_rst
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