Если Болт заказывали не Вы - блокируйте в приложении карту и пишите в поддержку Мони - дальше по обстоятельствам - но карту скорее всего придется перевыпустить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:23
Re: Monobank
Если Болт заказывали не Вы - блокируйте в приложении карту и пишите в поддержку Мони - дальше по обстоятельствам - но карту скорее всего придется перевыпустить
Мои рефералки:
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:24
Re: Monobank
stas_rst, услугами этой компании не пользовались?
Пока будет обсуждение по данному инциденту, включите динамический CVV/CVC. Возможно, временно заблокируйте карту.
Если обратиться в поддержку, то заставить сделать перевыпуск.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:27
Звісно, не я для чого б тоді писав:)
Уже заблокував! Дякую !!! Піду забирати нову, благо - поруч Універсал.
Сподіваюсь, - безкоштовно
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:30
уже іду забирати, блоканув одразу ж у додатку
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:11
Re: Monobank
Flamingo і MASolomko - ДЯКУЮ за консультації.
Картку змінив, дали Візу (МК нема поки що).
Віза красивіша чимось на айрон схожа
Дурному радість
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:08
Re: Monobank
І тягне з банкомату більше за 1 раз ніж МС
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:32
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:51
042013 Так, треба просто совати пальцем у ліво-право не відриваючи його від екрану. Ракета буде повторювати рух. Якщо відірвеш палець від екрану - штраф - втрата керування на 0.5-1 секунди, чого зазвичай достатньо для того щоб розбити некеровану ракету.
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