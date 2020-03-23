nonickname написав:042013 Так, треба просто совати пальцем у ліво-право не відриваючи його від екрану. Ракета буде повторювати рух.
Не знаю, не повторює, просто висить по центру екрану і все, хоч відпускай, хоч не відпускай. Хоч ще перед початком відліку затисни палець, хоч після початку раунду...
Зате на фоні залишається меню "відкрити нову картку", і коли соваю пальцем, совається те меню, а не ракета.
Перевірив - кнопки "гучність" та "додому" теж не працюють у грі. Бракована якась гра...
В мене так через кілька разів також буває, тоді гра наче не у фокусі, типу на задньому плані, але її більш обережний перезапуск допомагає.
Проте більше 85 кошенят я так і не спіймав...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?
На карту что депо что проценты исправно будут падать. Ну а дальше как кому повезет.
asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?
я вообще думаю кто будет ложить теперь депозит вообще?
но я думаю что оленей хватит для всех.
разве что рефинанс под 9% даст НБУ
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?
я вообще думаю кто будет ложить теперь депозит вообще?
но я думаю что оленей хватит для всех.
разве что рефинанс под 9% даст НБУ
Будут. Пройдёт вирус, устаканится всё на каких-то уровнях. Деньги для среднего гражданина всё равно больше девать некуда. Не всем хватит на недвижимость (да и она то ещё вложение в текущих реалиях), с фондой играться большинство не умеет, крипта - рисково, под матрасом - тоже не панацея. Остаются только банки. Так что если не будет каких-то совсем уж невиданных потрясений, то кроме депозитов вариантов немного. Сначала будет отток, а потом назад понесут.
asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?
Так 24-70% річних по кредиткам ніхто ж не відміняв)) А спонсори ж в нюанси не завжди вникають, судячи з сусідніх тем. Дивись і повиходять з грейсу на радостях і банки наколядують вам ті нещасні 10-18%.