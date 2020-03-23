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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
21
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
17
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48

  042013 написав:
  nonickname написав:042013 Так, треба просто совати пальцем у ліво-право не відриваючи його від екрану. Ракета буде повторювати рух.

Не знаю, не повторює, просто висить по центру екрану і все, хоч відпускай, хоч не відпускай. Хоч ще перед початком відліку затисни палець, хоч після початку раунду...

Зате на фоні залишається меню "відкрити нову картку", і коли соваю пальцем, совається те меню, а не ракета.

Перевірив - кнопки "гучність" та "додому" теж не працюють у грі. Бракована якась гра...

В мене так через кілька разів також буває, тоді гра наче не у фокусі, типу на задньому плані, але її більш обережний перезапуск допомагає.

Проте більше 85 кошенят я так і не спіймав...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:55

Re: Monobank

  kreuz написав:Проте більше 85 кошенят я так і не спіймав...

Це не біда, велика частка карантину ще попереду :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:57

Re: Monobank

ukrprom2014 написав:І тягне з банкомату більше за 1 раз ніж МС


Не подскажите, с приватовского банкомата тоже? Или там 1000 - это стандарт для чужих?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:02

  Alpha1251 написав:
ukrprom2014 написав:І тягне з банкомату більше за 1 раз ніж МС


Не подскажите, с приватовского банкомата тоже? Или там 1000 - это стандарт для чужих?

Приватовские как раз таки самые нормальные.
С них по 2К практически всегда виза за раз тянет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:46

Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:51

  asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?


На карту что депо что проценты исправно будут падать.
Ну а дальше как кому повезет.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:14

  ukrprom2014 написав:Приватовские как раз таки самые нормальные.
С них по 2К практически всегда виза за раз тянет.


Спасибо
А надо всего-то было взять другую КоКо :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:20

  asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?


я вообще думаю кто будет ложить теперь депозит вообще?

но я думаю что оленей хватит для всех.

разве что рефинанс под 9% даст НБУ
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:03

  proftpd66 написав:
  asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?


я вообще думаю кто будет ложить теперь депозит вообще?

но я думаю что оленей хватит для всех.

разве что рефинанс под 9% даст НБУ

Будут. Пройдёт вирус, устаканится всё на каких-то уровнях. Деньги для среднего гражданина всё равно больше девать некуда. Не всем хватит на недвижимость (да и она то ещё вложение в текущих реалиях), с фондой играться большинство не умеет, крипта - рисково, под матрасом - тоже не панацея. Остаются только банки. Так что если не будет каких-то совсем уж невиданных потрясений, то кроме депозитов вариантов немного. Сначала будет отток, а потом назад понесут.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:40

Re: Monobank

asti написав:Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?

Так 24-70% річних по кредиткам ніхто ж не відміняв)) А спонсори ж в нюанси не завжди вникають, судячи з сусідніх тем. Дивись і повиходять з грейсу на радостях і банки наколядують вам ті нещасні 10-18%.
stryzhko
 
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