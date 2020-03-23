Додано: Вів 24 бер, 2020 19:03

proftpd66 написав: asti написав: Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это? Я вот думаю, как все эти Аллы, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это?



я вообще думаю кто будет ложить теперь депозит вообще?



но я думаю что оленей хватит для всех.



разве что рефинанс под 9% даст НБУ я вообще думаю кто будет ложить теперь депозит вообще?но я думаю что оленей хватит для всех.разве что рефинанс под 9% даст НБУ

Будут. Пройдёт вирус, устаканится всё на каких-то уровнях. Деньги для среднего гражданина всё равно больше девать некуда. Не всем хватит на недвижимость (да и она то ещё вложение в текущих реалиях), с фондой играться большинство не умеет, крипта - рисково, под матрасом - тоже не панацея. Остаются только банки. Так что если не будет каких-то совсем уж невиданных потрясений, то кроме депозитов вариантов немного. Сначала будет отток, а потом назад понесут.