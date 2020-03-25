По $ был в 2009 году. Причем я успел его получить назад до краха банка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:57
Re: Monobank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:06
Моно обманывает клиентов.
Доставка детской карты стоит не 50 грн., а 62, так как заказывают курьера а не сами носят на новую почту отправлять.
Ну и вдобавок, сообщения о доставке с новой почты приходят на вайбер восьмилетнего ребенка, которые там никто не читает. Причем посылочка пришла ещё до карантина, так что новая почта успела просрочки немножко насчитать.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:12
У моих есть Юниоры от Привата, а что детоМоно карте интересного? НЕ ЗАШЛА, вовсе.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:16
WachtAmRhein вчера только забрал посылку с почты. Заказал карту для ребенка в прошлый четверг. Все отлично! пришло быстро, доставку новой почтой платил Монобанк (тоже в инфо о доставке было написано доставка документов 55 грн и 2 грн комис) но доставка бесплатная! При заказе карты сняли 50 грн с виртуальной карты ребенка. Уведомления о доставки в отделение пришло и в приложение новой почты и в вайбер мой и в приложении монобанка ребенку. Все норм!
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:31
Re: Monobank
Ничего интересного. Ну разве что можно использовать для выбора дополнительных категорий кешбэка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:26
Так, іноді гдючить , а в цілому все працює. Та начебто там не кошенята падають а космонавти, 100 шт назбирати реально, в мене вийшло. Не розумію до чого там "гучність" та "додому" - там дуже примітивний функціонал. А щодо саме котів майже не збираючі цілеспрямовано, легко війти в 1%, випередивши 98% користувачів. Звісно дурня, але затягує - котоводи добре зловили фішку, в цілому цікавий проект, змогли зацікавити навіть британців.
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