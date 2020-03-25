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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
23
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:57

Re: Monobank

  stryzhko написав:18%

По $ был в 2009 году. Причем я успел его получить назад до краха банка :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:06

Моно обманывает клиентов.

Доставка детской карты стоит не 50 грн., а 62, так как заказывают курьера а не сами носят на новую почту отправлять.

Ну и вдобавок, сообщения о доставке с новой почты приходят на вайбер восьмилетнего ребенка, которые там никто не читает. Причем посылочка пришла ещё до карантина, так что новая почта успела просрочки немножко насчитать.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:12

  WachtAmRhein написав:Моно обманывает клиентов.

Доставка детской карты стоит не 50 грн., а 62, так как заказывают курьера а не сами носят на новую почту отправлять.

Ну и вдобавок, сообщения о доставке с новой почты приходят на вайбер восьмилетнего ребенка, которые там никто не читает. Причем посылочка пришла ещё до карантина, так что новая почта успела просрочки немножко насчитать.


У моих есть Юниоры от Привата, а что детоМоно карте интересного? НЕ ЗАШЛА, вовсе.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:16

WachtAmRhein вчера только забрал посылку с почты. Заказал карту для ребенка в прошлый четверг. Все отлично! пришло быстро, доставку новой почтой платил Монобанк (тоже в инфо о доставке было написано доставка документов 55 грн и 2 грн комис) но доставка бесплатная! При заказе карты сняли 50 грн с виртуальной карты ребенка. Уведомления о доставки в отделение пришло и в приложение новой почты и в вайбер мой и в приложении монобанка ребенку. Все норм!
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:31

Re: Monobank

  jay2004 написав:У моих есть Юниоры от Привата, а что детоМоно карте интересного? НЕ ЗАШЛА, вовсе.

Ничего интересного. Ну разве что можно использовать для выбора дополнительных категорий кешбэка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:26

  kreuz написав:
  042013 написав:
  nonickname написав:042013 Так, треба просто совати пальцем у ліво-право не відриваючи його від екрану. Ракета буде повторювати рух.

Не знаю, не повторює, просто висить по центру екрану і все, хоч відпускай, хоч не відпускай. Хоч ще перед початком відліку затисни палець, хоч після початку раунду...

Зате на фоні залишається меню "відкрити нову картку", і коли соваю пальцем, совається те меню, а не ракета.

Перевірив - кнопки "гучність" та "додому" теж не працюють у грі. Бракована якась гра...

В мене так через кілька разів також буває, тоді гра наче не у фокусі, типу на задньому плані, але її більш обережний перезапуск допомагає.

Проте більше 85 кошенят я так і не спіймав...


Так, іноді гдючить , а в цілому все працює. Та начебто там не кошенята падають а космонавти, 100 шт назбирати реально, в мене вийшло. Не розумію до чого там "гучність" та "додому" - там дуже примітивний функціонал. А щодо саме котів майже не збираючі цілеспрямовано, легко війти в 1%, випередивши 98% користувачів. Звісно дурня, але затягує - котоводи добре зловили фішку, в цілому цікавий проект, змогли зацікавити навіть британців.

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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54

Як перевести з Альфа на моно без комісії? СЕП?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:57

Ethereum если дебетовая карта альфы - то моней просто забери с карты на карту
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:29

Коллеги, а как можно оперативно узнать свои обороты за месяц? Чтобы за лимит в 250К не выйти? Только по выписке экселем считать?

И кто как идентифицирует шаблоны СЭП платежей? Большая часть из них выглядит как Иванов Иван Иванович и Иванова Мария Ивановна :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:31

  artem_1515 написав:WachtAmRhein вчера только забрал посылку с почты. Заказал карту для ребенка в прошлый четверг. Все отлично! пришло быстро, доставку новой почтой платил Монобанк (тоже в инфо о доставке было написано доставка документов 55 грн и 2 грн комис) но доставка бесплатная! При заказе карты сняли 50 грн с виртуальной карты ребенка. Уведомления о доставки в отделение пришло и в приложение новой почты и в вайбер мой и в приложении монобанка ребенку. Все норм!


Подозреваю, что снимут ещё и 50 грн после активации
WachtAmRhein
 
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