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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:57
stryzhko написав:
18%
По $ был в 2009 году. Причем я успел его получить назад до краха банка
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:06
Моно обманывает клиентов.
Доставка детской карты стоит не 50 грн., а 62, так как заказывают курьера а не сами носят на новую почту отправлять.
Ну и вдобавок, сообщения о доставке с новой почты приходят на вайбер восьмилетнего ребенка, которые там никто не читает. Причем посылочка пришла ещё до карантина, так что новая почта успела просрочки немножко насчитать.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:12
WachtAmRhein написав:
Моно обманывает клиентов.
Доставка детской карты стоит не 50 грн., а 62, так как заказывают курьера а не сами носят на новую почту отправлять.
Ну и вдобавок, сообщения о доставке с новой почты приходят на вайбер восьмилетнего ребенка, которые там никто не читает. Причем посылочка пришла ещё до карантина, так что новая почта успела просрочки немножко насчитать.
У моих есть Юниоры от Привата, а что детоМоно карте интересного? НЕ ЗАШЛА, вовсе.
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jay2004
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:16
WachtAmRhein вчера только забрал посылку с почты. Заказал карту для ребенка в прошлый четверг. Все отлично! пришло быстро, доставку новой почтой платил Монобанк (тоже в инфо о доставке было написано доставка документов 55 грн и 2 грн комис) но доставка бесплатная! При заказе карты сняли 50 грн с виртуальной карты ребенка. Уведомления о доставки в отделение пришло и в приложение новой почты и в вайбер мой и в приложении монобанка ребенку. Все норм!
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artem_1515
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:31
jay2004 написав:
У моих есть Юниоры от Привата, а что детоМоно карте интересного? НЕ ЗАШЛА, вовсе.
Ничего интересного. Ну разве что можно использовать для выбора дополнительных категорий кешбэка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:26
kreuz написав: 042013 написав: nonickname написав:042013
Так, треба просто совати пальцем у ліво-право не відриваючи його від екрану. Ракета буде повторювати рух.
Не знаю, не повторює, просто висить по центру екрану і все, хоч відпускай, хоч не відпускай. Хоч ще перед початком відліку затисни палець, хоч після початку раунду...
Зате на фоні залишається меню "відкрити нову картку", і коли соваю пальцем, совається те меню, а не ракета.
Перевірив - кнопки "гучність" та "додому" теж не працюють у грі. Бракована якась гра...
В мене так через кілька разів також буває, тоді гра наче не у фокусі, типу на задньому плані, але її більш обережний перезапуск допомагає.
Проте більше 85 кошенят я так і не спіймав...
Так, іноді гдючить , а в цілому все працює. Та начебто там не кошенята падають а космонавти, 100 шт назбирати реально, в мене вийшло. Не розумію до чого там "гучність" та "додому" - там дуже примітивний функціонал. А щодо саме котів майже не збираючі цілеспрямовано, легко війти в 1%, випередивши 98% користувачів. Звісно дурня, але затягує - котоводи добре зловили фішку, в цілому цікавий проект, змогли зацікавити навіть британців.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54
Як перевести з Альфа на моно без комісії? СЕП?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:57
Ethereum если дебетовая карта альфы - то моней просто забери с карты на карту
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:29
Коллеги, а как можно оперативно узнать свои обороты за месяц? Чтобы за лимит в 250К не выйти? Только по выписке экселем считать?
И кто как идентифицирует шаблоны СЭП платежей? Большая часть из них выглядит как Иванов Иван Иванович и Иванова Мария Ивановна
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la9
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:31
artem_1515 написав:WachtAmRhein
вчера только забрал посылку с почты. Заказал карту для ребенка в прошлый четверг. Все отлично! пришло быстро, доставку новой почтой платил Монобанк (тоже в инфо о доставке было написано доставка документов 55 грн и 2 грн комис) но доставка бесплатная! При заказе карты сняли 50 грн с виртуальной карты ребенка. Уведомления о доставки в отделение пришло и в приложение новой почты и в вайбер мой и в приложении монобанка ребенку. Все норм!
Подозреваю, что снимут ещё и 50 грн после активации
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WachtAmRhein
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