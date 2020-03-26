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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
23
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:07

Re: Monobank

  WachtAmRhein написав:Подозреваю, что снимут ещё и 50 грн после активации

Неправильно подозреваете. При активации ничего не снимают.
И не знаю, откуда у Вас информация о 62 грн, я платил только 50 грн при заказе пластика. И сообщение о доставке приходило на мой вайбер.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:32

  la9 написав:Коллеги, а как можно оперативно узнать свои обороты за месяц? Чтобы за лимит в 250К не выйти? Только по выписке экселем считать?

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:42

klug Плюсанул. А Перевод на карту - это исходящий посчитан ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:07

Все приготовились Гороховского смотреть?

1+1 в 22:30.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:15

Re: Monobank

Карта уже активна после того как ребёнок установил приложение. Просто пришёл пластик с фио и фото.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:32

"Право на владу: Как жить в карантине" началось.
Гороховский по видеосвязи - один из участников.
Vorlon
 
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