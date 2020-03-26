Неправильно подозреваете. При активации ничего не снимают.
И не знаю, откуда у Вас информация о 62 грн, я платил только 50 грн при заказе пластика. И сообщение о доставке приходило на мой вайбер.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:07
Re: Monobank
Неправильно подозреваете. При активации ничего не снимают.
И не знаю, откуда у Вас информация о 62 грн, я платил только 50 грн при заказе пластика. И сообщение о доставке приходило на мой вайбер.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:32
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:15
Re: Monobank
Карта уже активна после того как ребёнок установил приложение. Просто пришёл пластик с фио и фото.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:32
"Право на владу: Как жить в карантине" началось.
Гороховский по видеосвязи - один из участников.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:24
Vorlon чет интересное было?
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