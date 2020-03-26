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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1826182718281829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
23
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:33

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Так шо кишмиш 20% на время карантина будет?
Зачем? Порнхаб ведь уже и так открыл на время карантина бесплатный доступ к премиалке. :mrgreen: :twisted:
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлень: 4297
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:24

Re: Monobank

Дайте на книги 20%, очень "почитать" на амазоне хочется)))
10% некошерно
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:34

Hack-Stock ну до 1 апреля недолго ждать.. а там глядишь и нальют :)
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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  #<1 ... 1826182718281829
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