Зачем? Порнхаб ведь уже и так открыл на время карантина бесплатный доступ к премиалке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:33
Re: Monobank
Зачем? Порнхаб ведь уже и так открыл на время карантина бесплатный доступ к премиалке.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:24
Re: Monobank
Дайте на книги 20%, очень "почитать" на амазоне хочется)))
10% некошерно
Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:34
Hack-Stock ну до 1 апреля недолго ждать.. а там глядишь и нальют
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:11
Только даже если будут "книги" - амазон - будет в категории "прочее"
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:12
Hack-Stock Нехай ще категорію Карантин виведуть з загального ліміту в 500 грн, а то в цьому місяці трохи "книжок" на Амазоні накупив а вже підписочкі Apple\Netflix без КБ
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:13
Flamingo це що за книжки ви такі купували? Я купив книжку "Навушники" і КБ 10% нарахували як положено)
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:14
Re: Monobank
А что на трекерах уже книг нету?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:16
justit деякі "книжки" хочеться пощупать так сказать, а не на фоточкі подивитись
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:44
"Сам я не читал, но осуждаю" .
Просто на этом форуме было вот это
Monobank
и это
Monobank
- если пофиксили - то хорошо. Но если есть риск остаться без кэшбека - то ИМХО лучше платить чем-нибудь более проверенным
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:56
Flamingo я купував виходячи з даних
Не думаю що в цьому місяці українці купили 164 000 саме книжок на Амазоні.
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