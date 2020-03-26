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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:09
miltador написав:Flamingo
я купував виходячи з даних дашборду
:Не
думаю що в цьому місяці українці купили 164 000 саме книжок на Амазоні.
Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги"
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