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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
23
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:09

  miltador написав:Flamingo я купував виходячи з даних дашборду:
Зображення
Не думаю що в цьому місяці українці купили 164 000 саме книжок на Амазоні.

Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги" :mrgreen:
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  #<1 ... 1827182818291830
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