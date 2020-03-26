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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:09
miltador написав:Flamingo
я купував виходячи з даних дашборду
:Не
думаю що в цьому місяці українці купили 164 000 саме книжок на Амазоні.
Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги"
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Faceless
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:19
Faceless написав:
Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги"
А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34
klug написав: Faceless написав:
Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги"
А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.
Я з додатку Amazon Kindle прямо й купував
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Faceless
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:38
Faceless
я купував з сайту amazon.com
на американську адресу.
Оформи картку за посиланням і отримай:
- monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
- А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
- Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:48
Я так розумію, що монобанк сам вирішує в яку категорію що віднести по якихось тільки йому відомих критеріях, чи як? бо інколи зовісім ми з ним по різному бачимо я купую
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:55
Faceless написав: klug написав: Faceless написав:
Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги"
А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.
Я з додатку Amazon Kindle прямо й купував
А Кіндл до якого зі сторів прив'язаний?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:00
klug написав: Faceless написав: klug написав:
А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.
Я з додатку Amazon Kindle прямо й купував
А Кіндл до якого зі сторів прив'язаний?
Kindle Store, як я розумію це той самий Amazon.com
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Faceless
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