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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
24
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:09

  miltador написав:Flamingo я купував виходячи з даних дашборду:
Зображення
Не думаю що в цьому місяці українці купили 164 000 саме книжок на Амазоні.

Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:19

  Faceless написав:Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги" :mrgreen:

А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34

  klug написав:
  Faceless написав:Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги" :mrgreen:

А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.

Я з додатку Amazon Kindle прямо й купував
Faceless
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З нами з: 24.01.12
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:38

Faceless я купував з сайту amazon.com на американську адресу.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:48

Re: Monobank

Я так розумію, що монобанк сам вирішує в яку категорію що віднести по якихось тільки йому відомих критеріях, чи як? бо інколи зовісім ми з ним по різному бачимо я купую
gabril_olagol
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:55

  Faceless написав:
  klug написав:
  Faceless написав:Купував нещодавно пару книжок на Амазоні, пройшли як "спорт і розваги" :mrgreen:

А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.

Я з додатку Amazon Kindle прямо й купував

А Кіндл до якого зі сторів прив'язаний?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:00

  klug написав:
  Faceless написав:
  klug написав:А де саме ви окультурюєтесь? Нормальною книгарнею є лише оригінальна американська, а решта жалюгідні газетні кіоски з пивом і цигарками.

Я з додатку Amazon Kindle прямо й купував

А Кіндл до якого зі сторів прив'язаний?

Kindle Store, як я розумію це той самий Amazon.com
Faceless
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