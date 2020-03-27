Тільки плата банку, з якого відправляти, так я розумію?
Я розумію, що СЕПА дешевше і швидше. Хотілось, щоб може хтось своїм досвідом поділився.
Millenium or Nest Bank (в Несті здається СЕПА взагалі 0 євро)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:20
Тільки плата банку, з якого відправляти, так я розумію?
Я розумію, що СЕПА дешевше і швидше. Хотілось, щоб може хтось своїм досвідом поділився.
Millenium or Nest Bank (в Несті здається СЕПА взагалі 0 євро)
|