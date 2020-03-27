Тільки плата банку, з якого відправляти, так я розумію?
Я розумію, що СЕПА дешевше і швидше. Хотілось, щоб може хтось своїм досвідом поділився.
Millenium or Nest Bank (в Несті здається СЕПА взагалі 0 євро)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:20
Тільки плата банку, з якого відправляти, так я розумію?
Я розумію, що СЕПА дешевше і швидше. Хотілось, щоб може хтось своїм досвідом поділився.
Millenium or Nest Bank (в Несті здається СЕПА взагалі 0 євро)
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:06
change_pm
Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07
Почему банк не подымает кредитный лимит если сумма депозитов на 50% больше?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:13
swift из моно на другой укр.банк
коллеги, внезапно вышел за пределы фонда по моно, а так как валюты в отделениях нет, подскажите, какие расходы могут быть при переводе свифт в другой банк на свой же счет.
Дано, закончившийся депо в $, варианты:
1. свифт в ТАСС, комиссия моно - 0, комиссия ТАСС - ?
2. свифт в прокредит, комиссия моно - ? , комиссия прокредит- ?
Кто то уже делал такие операции по выводу $?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:29
Re: Monobank
yoggik, пару страниц назад один писал, что из-за отсутствия получения депозита в валюте через Тас получилось у моно выбить бесплатный SWIFT в любой украинский банк.
Только сначала за SWIFT сняли комиссию, потом её компенсировали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:50
СЕПА в загальному випадку вигідніше.
Mind the gap.
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