RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1828182918301831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
24
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:20

  Квесторе_поверніться написав:
  change_pm написав:Колеги, може хто підкаже, що дешевше і швидше? І яка ціна питання в обох випадках?

Переказати 2 тис євро на євро картку Моно по СЕПА?
Чи переказати 2 тис доларів на доларову карту Моно по SWIFT?

Це залежить від банки з якої кидати.


Тільки плата банку, з якого відправляти, так я розумію?
Я розумію, що СЕПА дешевше і швидше. Хотілось, щоб може хтось своїм досвідом поділився.

Millenium or Nest Bank (в Несті здається СЕПА взагалі 0 євро)
change_pm
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:45

Stringer походу дела только наличными :shock: хотя странно как-то...
artem_1515
 
Повідомлень: 18
З нами з: 09.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:06

change_pm

Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі.
yoggik
 
Повідомлень: 184
З нами з: 07.12.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07

Почему банк не подымает кредитный лимит если сумма депозитов на 50% больше?
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 04.04.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:13

swift из моно на другой укр.банк

коллеги, внезапно вышел за пределы фонда по моно, а так как валюты в отделениях нет, подскажите, какие расходы могут быть при переводе свифт в другой банк на свой же счет.
Дано, закончившийся депо в $, варианты:
1. свифт в ТАСС, комиссия моно - 0, комиссия ТАСС - ?
2. свифт в прокредит, комиссия моно - ? , комиссия прокредит- ?

Кто то уже делал такие операции по выводу $?
yoggik
 
Повідомлень: 184
З нами з: 07.12.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:29

Re: Monobank

yoggik, пару страниц назад один писал, что из-за отсутствия получения депозита в валюте через Тас получилось у моно выбить бесплатный SWIFT в любой украинский банк.
Только сначала за SWIFT сняли комиссию, потом её компенсировали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 08.03.18
Подякував: 108 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:50

  change_pm написав:Колеги, може хто підкаже, що дешевше і швидше? І яка ціна питання в обох випадках?

Переказати 2 тис євро на євро картку Моно по СЕПА?
Чи переказати 2 тис доларів на доларову карту Моно по SWIFT?

СЕПА в загальному випадку вигідніше.
За проведение SEPA-платежей банк-посредник берет комиссию 0,5% от суммы (не менее 0,95 евро и не более 150 евро) — ее monobank возмещает на счет в виде кешбэка.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 06.08.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1828182918301831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, Shaman і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.