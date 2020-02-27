Тільки плата банку, з якого відправляти, так я розумію?
Я розумію, що СЕПА дешевше і швидше. Хотілось, щоб може хтось своїм досвідом поділився.
Millenium or Nest Bank (в Несті здається СЕПА взагалі 0 євро)
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:20
Тільки плата банку, з якого відправляти, так я розумію?
Я розумію, що СЕПА дешевше і швидше. Хотілось, щоб може хтось своїм досвідом поділився.
Millenium or Nest Bank (в Несті здається СЕПА взагалі 0 євро)
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:06
change_pm
Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07
Почему банк не подымает кредитный лимит если сумма депозитов на 50% больше?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:13
swift из моно на другой укр.банк
коллеги, внезапно вышел за пределы фонда по моно, а так как валюты в отделениях нет, подскажите, какие расходы могут быть при переводе свифт в другой банк на свой же счет.
Дано, закончившийся депо в $, варианты:
1. свифт в ТАСС, комиссия моно - 0, комиссия ТАСС - ?
2. свифт в прокредит, комиссия моно - ? , комиссия прокредит- ?
Кто то уже делал такие операции по выводу $?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:29
Re: Monobank
yoggik, пару страниц назад один писал, что из-за отсутствия получения депозита в валюте через Тас получилось у моно выбить бесплатный SWIFT в любой украинский банк.
Только сначала за SWIFT сняли комиссию, потом её компенсировали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:50
СЕПА в загальному випадку вигідніше.
Mind the gap.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:53
MASolomko
вот что пишет поддержка моно, по поводу свифтов вообще:
monobank, [27.03.20 22:47]
Через моно можно отправить свифт только являясь клиентом platinum или iron.
--, [27.03.20 22:47]
У меня обычная карта, не платинум ни Айрон
monobank, [27.03.20 22:48]
Значит свифт отправить не получится
---, [27.03.20 22:49]
Как не получится , если у вас он есть в тарифах по обычной карте ?
monobank, [27.03.20 22:49]
на данный момент через моно можно отправить свифт только являясь клиентом platinum или iron.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:00
свифт из моно всьо
---, [27.03.20 22:50]
По этому есть официальное заявление банка? Новость, или извещение клиентов?
---, [27.03.20 22:50]
За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний
рахунок Клієнта, відкритий в ТАСКОМБАНК та А-Банк Безкоштовно
---, [27.03.20 22:51]
Валютна картка monobank
---, [27.03.20 22:51]
тарифы від 27.02.2020
monobank, [27.03.20 22:52]
новостей нет по этому поводу. Тарифы будут обновлены в ближайшее время
monobank, [27.03.20 22:52]
Спасибо что указали на нашу ошибку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:53
Точно не скажу, но по-моему свифта в приложении для обычной карты там никогда и не было. А костыль со свифтом в ТАС или А-Банк в тарифах существует для того, чтобы снимать там бабки с депозита, т.к. формально они при снятии депо через эти банки отправляют туда свифт.
Касаемо же того, что писали выше про отправку свифта в любой банк при снятии депозита - это походу временное решение для тех, кто не хочет ждать пока к Моно самолёт прилетит и проводится вручную через саппорт, насколько я понимаю.
В поддержке сидят студенты, которые таких тонкостей тупо не знают. Скорее надо в профильные группы на ФБ писать или тамошнему представителю. Владислав Иванов кажись
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