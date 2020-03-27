|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:18
tvd4 написав:
Почему банк не подымает кредитный лимит если сумма депозитов на 50% больше?
Потому что сумма депозитов - это не главный критерий для определения суммы кредитного лимита
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему