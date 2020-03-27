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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1829183018311832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
24
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:18

  tvd4 написав:Почему банк не подымает кредитный лимит если сумма депозитов на 50% больше?


Потому что сумма депозитов - это не главный критерий для определения суммы кредитного лимита
Bosstone
 
Повідомлень: 1400
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  #<1 ... 1829183018311832
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