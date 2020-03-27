Потому что сумма депозитов - это не главный критерий для определения суммы кредитного лимита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:18
Додано: Суб 28 бер, 2020 02:48
yoggik
Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі.
Зачем все эти сложности? paysend за 1,5 евро до 50000 грн в эквиваленте и через пару минут деньги на карте.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:12
ну коль пошла тема
а с зарубежной карты
на гривневую моно с зачислением в гривне
потянуть застосунком
даст?
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