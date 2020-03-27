|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:18
tvd4 написав:
Почему банк не подымает кредитный лимит если сумма депозитов на 50% больше?
Потому что сумма депозитов - это не главный критерий для определения суммы кредитного лимита
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 02:48
yoggik
Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі.
Зачем все эти сложности? paysend за 1,5 евро до 50000 грн в эквиваленте и через пару минут деньги на карте.
-
потерпевший
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:12
а с зарубежной карты
на гривневую моно с зачислением в гривне
потянуть застосунком
даст?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:25
yoggik написав:
коллеги, внезапно вышел за пределы фонда по моно, а так как валюты в отделениях нет, подскажите, какие расходы могут быть при переводе свифт в другой банк на свой же счет.
Дано, закончившийся депо в $, варианты:
1. свифт в ТАСС, комиссия моно - 0, комиссия ТАСС - ?
2. свифт в прокредит, комиссия моно - ? , комиссия прокредит- ?
Кто то уже делал такие операции по выводу $?
Если "чисто раздробить фонд", то можно заказать выдачу через ТАС или Абанк (или кто там партнёр?), и на месте оформить внесение на счёт (а потом уже забрать, когда (если) самальоты прилетят)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10959
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6668 раз.
- Подякували: 2950 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:31
v57 написав:а с зарубежной карты
на гривневую моно с зачислением в гривне
потянуть застосунком
даст?
"Дорогу осилит идущий" (с)
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 951
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:57
потерпевший написав:yoggik
Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі.
Зачем все эти сложности? paysend за 1,5 евро до 50000 грн в эквиваленте и через пару минут деньги на карте.
Хто в Європі свіфтом користується? Тільки село. IBAN за 1є .
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1139
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|