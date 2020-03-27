yoggik Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі. Зачем все эти сложности? paysend за 1,5 евро до 50000 грн в эквиваленте и через пару минут деньги на карте.
yoggik написав:коллеги, внезапно вышел за пределы фонда по моно, а так как валюты в отделениях нет, подскажите, какие расходы могут быть при переводе свифт в другой банк на свой же счет. Дано, закончившийся депо в $, варианты: 1. свифт в ТАСС, комиссия моно - 0, комиссия ТАСС - ? 2. свифт в прокредит, комиссия моно - ? , комиссия прокредит- ?
Кто то уже делал такие операции по выводу $?
Если "чисто раздробить фонд", то можно заказать выдачу через ТАС или Абанк (или кто там партнёр?), и на месте оформить внесение на счёт (а потом уже забрать, когда (если) самальоты прилетят)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Почитайте статтю: «Схема» на $70 млн. В Киеве обосновалась банда мошенников https://crime-ua.com/node/26964 Але саме цікаве не те. В середині згадується такий собі Кац. "Как удалось выяснить редакции AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес." Саме так працює монобанк. Чи не пора закрити цю жидовську лавочку і залишити в спокої країну без Бені ,Гороха і інших шахраїв?
Ethereum написав:Почитайте статтю: «Схема» на $70 млн. В Киеве обосновалась банда мошенников https://crime-ua.com/node/26964 Але саме цікаве не те. В середині згадується такий собі Кац. "Как удалось выяснить редакции AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес." Саме так працює монобанк. Чи не пора закрити цю жидовську лавочку і залишити в спокої країну без Бені ,Гороха і інших шахраїв?