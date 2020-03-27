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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1829183018311832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
24
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:18

  tvd4 написав:Почему банк не подымает кредитный лимит если сумма депозитов на 50% больше?


Потому что сумма депозитов - это не главный критерий для определения суммы кредитного лимита
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:48

yoggik
Свіфт з Чехії на карту моно, коштував мені 25 євро від суми, скільки заплатив банку відправник не в курсі.
Зачем все эти сложности? paysend за 1,5 евро до 50000 грн в эквиваленте и через пару минут деньги на карте.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:12

ну коль пошла тема

а с зарубежной карты
на гривневую моно с зачислением в гривне
потянуть застосунком
даст?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:25

  yoggik написав:коллеги, внезапно вышел за пределы фонда по моно, а так как валюты в отделениях нет, подскажите, какие расходы могут быть при переводе свифт в другой банк на свой же счет.
Дано, закончившийся депо в $, варианты:
1. свифт в ТАСС, комиссия моно - 0, комиссия ТАСС - ?
2. свифт в прокредит, комиссия моно - ? , комиссия прокредит- ?

Кто то уже делал такие операции по выводу $?

Если "чисто раздробить фонд", то можно заказать выдачу через ТАС или Абанк (или кто там партнёр?), и на месте оформить внесение на счёт (а потом уже забрать, когда (если) самальоты прилетят)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:31

Re: Monobank

v57 написав:а с зарубежной карты
на гривневую моно с зачислением в гривне
потянуть застосунком
даст?
"Дорогу осилит идущий" (с)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:57

Re: Monobank

Почитайте статтю:
«Схема» на $70 млн. В Киеве обосновалась банда мошенников
https://crime-ua.com/node/26964
Але саме цікаве не те. В середині згадується такий собі Кац.
"Как удалось выяснить редакции AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес."
Саме так працює монобанк. Чи не пора закрити цю жидовську лавочку і залишити в спокої країну без Бені ,Гороха і інших шахраїв?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:26

  Ethereum написав:Почитайте статтю:
«Схема» на $70 млн. В Киеве обосновалась банда мошенников
https://crime-ua.com/node/26964
Але саме цікаве не те. В середині згадується такий собі Кац.
"Как удалось выяснить редакции AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес."
Саме так працює монобанк. Чи не пора закрити цю жидовську лавочку і залишити в спокої країну без Бені ,Гороха і інших шахраїв?


и не гавагите
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:29

Re: Monobank

v57 написав:а с зарубежной карты
на гривневую моно с зачислением в гривне
потянуть застосунком
даст?
Не дало
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:31

+ шо не поленились проверить :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:33

Re: Monobank

v57 написав:+ шо не поленились проверить :)
Давно пробовал
В итоге зачислил свифтом
Faceless
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  #<1 ... 1829183018311832
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