v57 написав:а с зарубежной карты на гривневую моно с зачислением в гривне потянуть застосунком даст?
Не дало
На скільки давно? Обіцяли, що з кінця серпня має працювати:
1. Пополнение карты monobank с карт Visa/MasterCard любого банка мира.
Раньше пополнять наши карты можно было с украинских карт и с карт Mastercard европейских банков. Комиссия за пополнение с не украинских карт составляла 1,8% (это себестоимость за счёт комиссий MasterCard). Теперь можно пополнять с карты любого банка мира. Комиссия такая же (с украинских карт по-прежнему без комиссии). Единственная особенность - пополнение с не европейских MasterCard возможно только в гривне, так как используется движок не p2p, а эквайринга. То есть, такие транзакции проходят как покупки в магазинах.