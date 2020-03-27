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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
24
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:07

  klug написав:
  Faceless написав:
v57 написав:а с зарубежной карты
на гривневую моно с зачислением в гривне
потянуть застосунком
даст?
Не дало

На скільки давно? Обіцяли, що з кінця серпня має працювати:
1. Пополнение карты monobank с карт Visa/MasterCard любого банка мира.

Раньше пополнять наши карты можно было с украинских карт и с карт Mastercard европейских банков. Комиссия за пополнение с не украинских карт составляла 1,8% (это себестоимость за счёт комиссий MasterCard). Теперь можно пополнять с карты любого банка мира. Комиссия такая же (с украинских карт по-прежнему без комиссии). Единственная особенность - пополнение с не европейских MasterCard возможно только в гривне, так как используется движок не p2p, а эквайринга. То есть, такие транзакции проходят как покупки в магазинах.

https://t.me/OGoMono/262

не надто давно, на початку місяця, тре було з польської карти перевести родичу, вреші решт СВІФТ у злотих на картку у злотих дійшов за день
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:39

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:la9
На 95 квартал 95%.


Зараз безоплатно та практично на всіх каналах. Всі клоуни пішли в політику :(
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:41

  miltador написав:Flamingo я купував виходячи з даних дашборду:
Зображення
Не думаю що в цьому місяці українці купили 164 000 саме книжок на Амазоні.


Дивно, що немає якабу - великий вибір, нормальні ціни!
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