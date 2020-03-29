Зараз безоплатно та практично на всіх каналах. Всі клоуни пішли в політику
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 16:39
Re: Monobank
Додано: Суб 28 бер, 2020 16:41
Дивно, що немає якабу - великий вибір, нормальні ціни!
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:31
Re: Monobank
Дивно, мабуть, рідко читаєте, якщо не бачите його під номером 4.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:08
Re: Monobank
Вчора оплата на сайті "http://bukva.ua/" пройшла через WayForPay і попала в категорію "Розваги та спорт"
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