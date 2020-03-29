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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
18
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:39

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:la9
На 95 квартал 95%.


Зараз безоплатно та практично на всіх каналах. Всі клоуни пішли в політику :(
V2
4
 
Повідомлень: 6576
З нами з: 03.07.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:41

  miltador написав:Flamingo я купував виходячи з даних дашборду:
Зображення
Не думаю що в цьому місяці українці купили 164 000 саме книжок на Амазоні.


Дивно, що немає якабу - великий вибір, нормальні ціни!
V2
4
 
Повідомлень: 6576
З нами з: 03.07.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:31

Re: Monobank

V2 написав:Дивно, що немає якабу - великий вибір, нормальні ціни!

Дивно, мабуть, рідко читаєте, якщо не бачите його під номером 4.
stryzhko
 
Повідомлень: 955
З нами з: 04.10.16
Подякував: 227 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:08

Re: Monobank

Вчора оплата на сайті "http://bukva.ua/" пройшла через WayForPay і попала в категорію "Розваги та спорт"
motosmile
 
Повідомлень: 490
З нами з: 14.02.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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