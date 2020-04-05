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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:28
ramzes4 написав: yoggik написав:
балансы по нулям, лимиты на оплату в инете не ставит, облом. Только хотел купить сертифкаты в планету кино по 100 гр, а тут такая засада. Поддержка пишет что у них ажиотаж, о как. Интересно, в посах оплаты проходят?
Сертификат дает кешбек по моно?
да, купил 10 билетов, 100гр кеш бека при выбрвнной категории кино.
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yoggik
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Додано: Суб 04 кві, 2020 11:16
1% з кредитних коштів,20 % з власних)
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lyudmila_8222
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:53
Народ дайте совет стоит ли открывать деп в монобанке на 6 месяцев под 13,5% или стоит умерить пыл снять нал и сидеть греться ждать лучших времён ))) то сижу думаю голова болит неизвестно чего ожидать от нашей страны можно...
P.S. Только закончился деп в Привате под 17,5% на 5 месяцев на 200к... вот сижу думу гадаю ... хелп советом
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artem_1515
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:14
artem_1515 написав:
Народ дайте совет стоит ли открывать деп в монобанке на 6 месяцев под 13,5% или стоит умерить пыл снять нал и сидеть греться ждать лучших времён ))) то сижу думаю голова болит неизвестно чего ожидать от нашей страны можно...
P.S. Только закончился деп в Привате под 17,5% на 5 месяцев на 200к... вот сижу думу гадаю ... хелп советом
Снимать нал не стоит во всех случаях, есть приват вклад, есть депозит на месяц, есть другие банки в конце концов.
Любители моно скажут что стоит открывать. Противники моно скажут что не стоит открывать. А выбирать все равно вам. Легче погадать на кофейной гуще чем слушать горе экспертов.
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Maksi2
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:24
artem_1515 написав:
Народ дайте совет стоит ли открывать деп в монобанке на 6 месяцев под 13,5% или стоит умерить пыл снять нал и сидеть греться ждать лучших времён ))) то сижу думаю голова болит неизвестно чего ожидать от нашей страны можно...
P.S. Только закончился деп в Привате под 17,5% на 5 месяцев на 200к... вот сижу думу гадаю ... хелп советом
Форвард под 16%, на рік, щомісячно.
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jay2004
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