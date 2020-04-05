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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1837183818391840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:28

  ramzes4 написав:
  yoggik написав:балансы по нулям, лимиты на оплату в инете не ставит, облом. Только хотел купить сертифкаты в планету кино по 100 гр, а тут такая засада. Поддержка пишет что у них ажиотаж, о как. Интересно, в посах оплаты проходят?

Сертификат дает кешбек по моно?


да, купил 10 билетов, 100гр кеш бека при выбрвнной категории кино.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:16

1% з кредитних коштів,20 % з власних)
lyudmila_8222
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:53

Re: Monobank

Народ дайте совет стоит ли открывать деп в монобанке на 6 месяцев под 13,5% или стоит умерить пыл снять нал и сидеть греться ждать лучших времён ))) то сижу думаю голова болит неизвестно чего ожидать от нашей страны можно...
P.S. Только закончился деп в Привате под 17,5% на 5 месяцев на 200к... вот сижу думу гадаю ... хелп советом ;)
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:14

  artem_1515 написав:Народ дайте совет стоит ли открывать деп в монобанке на 6 месяцев под 13,5% или стоит умерить пыл снять нал и сидеть греться ждать лучших времён ))) то сижу думаю голова болит неизвестно чего ожидать от нашей страны можно...
P.S. Только закончился деп в Привате под 17,5% на 5 месяцев на 200к... вот сижу думу гадаю ... хелп советом ;)

Снимать нал не стоит во всех случаях, есть приват вклад, есть депозит на месяц, есть другие банки в конце концов.
Любители моно скажут что стоит открывать. Противники моно скажут что не стоит открывать. А выбирать все равно вам. Легче погадать на кофейной гуще чем слушать горе экспертов.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:24

  artem_1515 написав:Народ дайте совет стоит ли открывать деп в монобанке на 6 месяцев под 13,5% или стоит умерить пыл снять нал и сидеть греться ждать лучших времён ))) то сижу думаю голова болит неизвестно чего ожидать от нашей страны можно...
P.S. Только закончился деп в Привате под 17,5% на 5 месяцев на 200к... вот сижу думу гадаю ... хелп советом ;)


Форвард под 16%, на рік, щомісячно.
jay2004
 
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  #<1 ... 1837183818391840
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