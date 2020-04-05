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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 18:12
artem_1515 Откройте на короткий срок до 3-х месяцев.Там время покажет.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк.
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lubarec
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:13
artem_1515 написав:
Народ дайте совет стоит ли открывать деп в монобанке на 6 месяцев под 13,5% или стоит умерить пыл снять нал и сидеть греться ждать лучших времён ))) то сижу думаю голова болит неизвестно чего ожидать от нашей страны можно...
P.S. Только закончился деп в Привате под 17,5% на 5 месяцев на 200к... вот сижу думу гадаю ... хелп советом
ИМХО, я би притримав їх або на місячному депозит або просто на картці під відсоток на 1 місяць (15% на 15 тис. Грн на Коко дебітці форварда, а решту на Коко кредитці форварда або 12%на Sportbank). За цей час підростуть відсотки по депозитах
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:30
lubarec написав:artem_1515
Откройте на короткий срок до 3-х месяцев.Там время покажет.
Открыл в монобанке на 4 месяца на 100к, предварительно уточник по поводу кешбека лояльности 0,6%. Девушка уверила в Вайбере что будет при открытии Депа на срок от 4—12 месяцев. Посмотрим
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artem_1515
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:36
А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть
камикадзе ещё тот епте
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artem_1515
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:41
Rimlyanin1 написав:
15% на 15 тис. Грн на Коко дебітці форварда, а решту на Коко кредитці форварда або 12% на Sportbank
ИМХО, из перечисленного я бы ограничился одной картой, например, той же дебеткой КОКО. С кредиткой больше возни в плане оформления и сейчас вряд ли дадут с лимитом, разве что с планами на будущее. Да и выигрыш всего-то 30 грн в месяц. Разносить 200к по нескольким банкам тоже больше возни, чем выгоды.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:46
artem_1515 написав:
А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите?
Я нормально отношусь - выбора особого нет, но сейчас кто-нибудь должен подойти и рассказать про кума, брата, свата
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:04
artem_1515 написав:
Да по привату вообще % урезали до не могу
всегда в Привате были Депы а сейчас думаю игра не стоит свеч. Другие банки особо не рассматривал т.к есть карты и пользовался только 3-я банками (ПУМБ, Приват и моно) а связываться с а-ля банками типо форвард и похожих ему нет желания:)
Это понятно, с ними связываться - себе дороже )))
artem_1515 написав:
снять нал и сидеть греться ждать лучших времён
но все равно лучше держать в каком нибудь банке, чем снимать нал и держать дома.
баксы покупать тоже на любителя.
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Maksi2
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:13
Депозит сейчас практически не имеет смысла:
1. На карточных-текущих-сберегательных счетах проценты практически аналогичные, зато ликвидность мгновенная (можно перестраиваться в валюту, разместиться позже на депо под более высокий процент, дождаться акционных предложений, и т.д.)
2. Сейчас наметилась тенденция повышения ставок, что тоже "кагбы намекает подождать"
3. Всё же есть вероятность введения ограничений, временных администраций, и т.д. И иногда есть шанс успеть забрать деньги с карты через манисенды и банкоматы, чего не сделаешь с депозитом
4. Есть вероятность обрезания кредитных лимитов, зарплаты и т.д. - тогда деньги на карточке принесут больше пользы, чем на годовом депо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:20
Вкладчик1234 написав:
Депозит сейчас практически не имеет смысла:
1. На карточных-текущих-сберегательных счетах проценты практически аналогичные, зато ликвидность мгновенная (можно перестраиваться в валюту, разместиться позже на депо под более высокий процент, дождаться акционных предложений, и т.д.)
2. Сейчас наметилась тенденция повышения ставок, что тоже "кагбы намекает подождать"
3. Всё же есть вероятность введения ограничений, временных администраций, и т.д. И иногда есть шанс успеть забрать деньги с карты через манисенды и банкоматы, чего не сделаешь с депозитом
4. Есть вероятность обрезания кредитных лимитов, зарплаты и т.д. - тогда деньги на карточке принесут больше пользы, чем на годовом депо
Согласен
все по теме расписали. Есть над чем подумать
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artem_1515
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:21
ingtrans написав: artem_1515 написав:
А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите?
Я нормально отношусь - выбора особого нет, но сейчас кто-нибудь должен подойти и рассказать про кума, брата, свата
Да я вот тоже вроде как нормаль , но есть но так сказать
а вдруг и опа
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artem_1515
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