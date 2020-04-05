Додано: Нед 05 кві, 2020 19:13

Депозит сейчас практически не имеет смысла:

1. На карточных-текущих-сберегательных счетах проценты практически аналогичные, зато ликвидность мгновенная (можно перестраиваться в валюту, разместиться позже на депо под более высокий процент, дождаться акционных предложений, и т.д.)

2. Сейчас наметилась тенденция повышения ставок, что тоже "кагбы намекает подождать"

3. Всё же есть вероятность введения ограничений, временных администраций, и т.д. И иногда есть шанс успеть забрать деньги с карты через манисенды и банкоматы, чего не сделаешь с депозитом

4. Есть вероятность обрезания кредитных лимитов, зарплаты и т.д. - тогда деньги на карточке принесут больше пользы, чем на годовом депо

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин