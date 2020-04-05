|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 19:22
Ребята всем спасибо за советы, действительно есть о чем подумать в столь не легкое время. Всем здоровьями удачи
-
artem_1515
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 09.01.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему