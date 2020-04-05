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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 19:22
Ребята всем спасибо за советы, действительно есть о чем подумать в столь не легкое время. Всем здоровьями удачи
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artem_1515
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:57
Shustoff написав:
А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать
Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)
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Shustoff
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Додано: Нед 05 кві, 2020 20:41
Shustoff написав: Shustoff написав:
А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать
Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)
Походу один.
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Maksi2
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