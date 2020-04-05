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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1839184018411842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:22

Ребята всем спасибо за советы, действительно есть о чем подумать в столь не легкое время. Всем здоровьями удачи ;)
artem_1515
 
Повідомлень: 27
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:57

  Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать

Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)
Shustoff
 
Повідомлень: 215
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:41

  Shustoff написав:
  Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать

Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)

Походу один.
Maksi2
 
Повідомлень: 585
З нами з: 18.06.19
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  #<1 ... 1839184018411842
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