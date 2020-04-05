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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1839184018411842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:22

Ребята всем спасибо за советы, действительно есть о чем подумать в столь не легкое время. Всем здоровьями удачи ;)
artem_1515
 
Повідомлень: 27
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:57

  Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать

Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:41

  Shustoff написав:
  Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать

Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)

Походу один.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:41

  Maksi2 написав:
  Shustoff написав:
  Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать

Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)

Походу один.

Та не, были тут люди с валютой на депо. Точно помню. Да и на минфине отзывах есть. Но там 50/50. Одни хвалят за то, что отдают без проблем, другие забрать не могут.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:03

Shustoff а в поддержке за 5 минут все выяснить не вариант?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:44

Re: Monobank

Чи можна безкоштовно перекинути гроші з свого рахунку/картки в Універсалі на свою картку в Монобанку (Універсалі)? :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:47

  Rebel написав:Чи можна безкоштовно перекинути гроші з свого рахунку/картки в Універсалі на свою картку в Монобанку (Універсалі)? :)


Так, Мониной приложухой.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:00

Re: Monobank

Shustoff написав:Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?

Черговий міні-депо закінчується через пару днів. Де ж їх на кожен день набрати Звіт буде в кінці тижня.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:11

jay2004 Круто. ) Знайшов ось таку табличку - поповнення з картки Укргазу також досі безкоштовне?
Rebel
 
Повідомлень: 105
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  #<1 ... 1839184018411842
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