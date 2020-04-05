Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать
Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)
Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать
Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)
Shustoff написав:А как нынче происходит снятие валютных депо? Я в курсе, что недели 2 назад не отдавали, ссылаясь на самолёты. А как сейчас ситуация обстоит? Читал, что в Универсале отдают. Но у нас Универсала нет, только ТАС. Депо заканчивается в мае. Интересно чего ожидать
Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?)
Походу один.
Та не, были тут люди с валютой на депо. Точно помню. Да и на минфине отзывах есть. Но там 50/50. Одни хвалят за то, что отдают без проблем, другие забрать не могут.