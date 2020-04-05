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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1840184118421843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:17

  omb написав:Shustoff а в поддержке за 5 минут все выяснить не вариант?

В поддержке там одна школота сидит. Зачем мне читать очередную отписку о том, что я могу забрать их либо в Универсале, либо в ТАСе, либо в А-Банке, а также оставить на карте или вывести в гривнах/перевести свифтом в другой банк?)
Это мне итак известно. Сколько не общался с тамошним саппортом, всё что они могут подсказать - так это очевидные вещи, которые итак всем понятны. Как только появляется более сложная проблема - сразу надо 100500 минут ждать "компетентного сотрудника". В принципе, оно так во всех службах саппорта.
Потому намного реалистичней инфа из первых уст. Иначе зачем вообще этот форум нужен?
Shustoff
 
Повідомлень: 217
З нами з: 01.11.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 1840184118421843
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