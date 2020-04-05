В поддержке там одна школота сидит. Зачем мне читать очередную отписку о том, что я могу забрать их либо в Универсале, либо в ТАСе, либо в А-Банке, а также оставить на карте или вывести в гривнах/перевести свифтом в другой банк?)
Это мне итак известно. Сколько не общался с тамошним саппортом, всё что они могут подсказать - так это очевидные вещи, которые итак всем понятны. Как только появляется более сложная проблема - сразу надо 100500 минут ждать "компетентного сотрудника". В принципе, оно так во всех службах саппорта.
Потому намного реалистичней инфа из первых уст. Иначе зачем вообще этот форум нужен?