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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1840184118421843 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 53 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 4 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 2% 1 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 47% 25 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 38% 20 Всього голосів : 53 Додано: Нед 05 кві, 2020 23:00 Re: Monobank Shustoff написав: Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?

Черговий міні-депо закінчується через пару днів. Де ж їх на кожен день набрати Звіт буде в кінці тижня. Черговий міні-депо закінчується через пару днів. Де ж їх на кожен день набратиЗвіт буде в кінці тижня. stryzhko Повідомлень: 975 З нами з: 04.10.16 Подякував: 231 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 23:11 jay2004 Круто. ) Знайшов ось таку табличку - поповнення з картки Укргазу також досі безкоштовне? Круто. ) Знайшов ось таку- поповнення з картки Укргазу також досі безкоштовне? Rebel Повідомлень: 105 З нами з: 08.12.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 23:16 Re: Monobank Rebel написав: jay2004 Круто. ) Знайшов ось таку табличку - поповнення з картки Укргазу також досі безкоштовне? Круто. ) Знайшов ось таку- поповнення з картки Укргазу також досі безкоштовне? Якщо по вашій карті після 15.11.18 не вводилася комісія на вихідні Р2Р платежі, то так. Якщо по вашій карті після 15.11.18 не вводилася комісія на вихідні Р2Р платежі, то так. stryzhko Повідомлень: 975 З нами з: 04.10.16 Подякував: 231 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 00:17 omb написав: Shustoff а в поддержке за 5 минут все выяснить не вариант? а в поддержке за 5 минут все выяснить не вариант?

В поддержке там одна школота сидит. Зачем мне читать очередную отписку о том, что я могу забрать их либо в Универсале, либо в ТАСе, либо в А-Банке, а также оставить на карте или вывести в гривнах/перевести свифтом в другой банк?)

Это мне итак известно. Сколько не общался с тамошним саппортом, всё что они могут подсказать - так это очевидные вещи, которые итак всем понятны. Как только появляется более сложная проблема - сразу надо 100500 минут ждать "компетентного сотрудника". В принципе, оно так во всех службах саппорта.

Потому намного реалистичней инфа из первых уст. Иначе зачем вообще этот форум нужен? В поддержке там одна школота сидит. Зачем мне читать очередную отписку о том, что я могу забрать их либо в Универсале, либо в ТАСе, либо в А-Банке, а также оставить на карте или вывести в гривнах/перевести свифтом в другой банк?)Это мне итак известно. Сколько не общался с тамошним саппортом, всё что они могут подсказать - так это очевидные вещи, которые итак всем понятны. Как только появляется более сложная проблема - сразу надо 100500 минут ждать "компетентного сотрудника". В принципе, оно так во всех службах саппорта.Потому намного реалистичней инфа из первых уст. Иначе зачем вообще этот форум нужен? Shustoff Повідомлень: 217 З нами з: 01.11.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 08:38 newset написав: artem_1515 написав: А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнутькамикадзе ещё тот епте



Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.

Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.



Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск. Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.

Логично с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно Логичнос Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошода и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно artem_1515 Повідомлень: 28 З нами з: 09.01.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 08:55 Re: Monobank newset написав: artem_1515 написав: А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнутькамикадзе ещё тот епте



Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.

Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? . Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? .



Цікавий у Вас закон про % по кредитам. Сподіваюсь він всіх людей стосується? Який номер закону та пункт?



Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk Цікавий у Вас закон про % по кредитам. Сподіваюсь він всіх людей стосується? Який номер закону та пункт?Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk Rimlyanin1 Повідомлень: 68 З нами з: 26.01.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 09:03 artem_1515 написав: newset написав: artem_1515 написав: А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнутькамикадзе ещё тот епте



Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.

Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.



Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск. Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.

Логично с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно Логичнос Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошода и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно



Вы - начинающий свинорыл, свет не сошёлся клином на Привате, Моня и Пумб. Расширяйте кругозор и географию. В мире много чего интересного ... Вы - начинающий свинорыл, свет не сошёлся клином на Привате, Моня и Пумб. Расширяйте кругозор и географию. В мире много чего интересного... jay2004 Повідомлень: 2198 З нами з: 19.02.09 Подякував: 50 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1840184118421843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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